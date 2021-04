Frankreich: Ermittlung wegen Luxusdinners

Paris. In der Affäre um angebliche »Coronadinners« in Paris hat die französische Polizei zwei Verdächtige vernommen. Der bekannte Prominentenkoch Christophe Leroy und der Unternehmer Pierre-Jean Chalençon mussten den Ermittlern am Freitag Rede und Antwort stehen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Chalençon hatte behauptet, in mehreren Geheimrestaurants Regierungsmitglieder getroffen zu haben. Inzwischen spricht er von einem »Aprilscherz«. (AFP/jW)