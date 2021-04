Armenien: Freilassungen von Soldaten gefordert

Jerewan. Hunderte Angehörige vermisster Soldaten in Armenien haben fünf Monate nach dem Ende der Kämpfe in Berg-Karabach im Südkaukasus von Aserbaidschan die Freilassung von Kriegsgefangenen verlangt. Sie blockierten am Freitag den zweiten Tag in Folge das armenische Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Jerewan, wie ein Reporter der Deutschen Presseagentur vor Ort berichtete. Bis zu 400 Menschen hielten sich demnach an den Ein- und Ausgängen auf. Vereinzelt gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Auch in anderen Landesteilen gab es Protestaktionen. (dpa/jW)