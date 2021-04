Reisekonzern TUI braucht mehr Geld

Hannover. Der Reisekonzern TUI will sich nach seiner Rettung durch den Staat in der Coronakrise noch mehr Geld von Anlegern besorgen. Das Unternehmen wolle bei Investoren eine Wandelanleihe im Umfang von rund 350 Millionen Euro plazieren, teilte TUI am Freitag in Hannover mit. Möglicherweise werde das Volumen auf 400 Millionen erhöht. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an: Der Kurs der TUI-Aktie sackte zwischenzeitlich um fast sieben Prozent ab. (dpa/jW)