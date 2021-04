Tarifabschluss bei SRH-Kliniken

Berlin. In den Tarifverhandlungen für rund 8.500 Beschäftigte der SRH-Kliniken hat Verdi mit der Unternehmensseite einen Abschluss erzielt, der eine stufenweise Erhöhung der Entgelte um 5,9 Prozent, höhere Nachtzuschläge und eine erneute Coronasonderprämie vorsieht, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. »Das ist ein guter Abschluss, der nur durch das Engagement der Kolleginnen und Kollegen vor Ort möglich wurde«, wird Sylvia Bühler, Mitglied im

Verdi-Bundesvorstand, in der Mitteilung zitiert. »Durch die vereinbarten Mindestbeträge profitieren insbesondere die unteren Entgeltgruppen von dem Abschluss«, so Bühler weiter. (jW)