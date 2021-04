Prinz Philip im Alter von 99 Jahren gestorben

London. Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist tot: »Mit tiefer Trauer gibt Ihre Majestät die Königin den Tod ihres geliebten Ehemannes, Seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, bekannt«, hieß es am Freitag in einer Erklärung des Buckingham-Palasts. Demnach starb der 99jährige »friedlich im Schloss von Windsor«. Aus aller Welt trafen Beileidsbekundungen ein. In den letzten Jahren hatte Prinz Philip immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war mehrmals im Krankenhaus. Zuletzt war er Anfang März in einer Londoner Spezialklinik am Herzen operiert worden. (AFP/jW)