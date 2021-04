Weiter Streit über Coronapolitik

Peter Kneffel/dpa Sieht den Föderalismus als Hemmschuh: Markus Söder (München, 5.3.2021)

Die für Montag anberaumte Runde von Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist abgesagt. Das teilte Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mit. Statt der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) soll es eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Eilverfahren möglich machen, bei einer Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bundesweite Regelungen durchzusetzen.

Der Beschluss überrascht, hatten Bund und Länder doch bereits Anfang März vereinbart, dass eventuelle Lockerungen der Coronamaßnahmen bei einer Inzidenz über 100 wieder vollständig zurückgenommen werden müssten. Diese »Notbremse« war jedoch nicht konsequent angewendet worden. Die Nichteinhaltung der eigenen Beschlüsse wird seitens der Unionsparteien mit dem Föderalismus begründet: Es sei fraglich, ob dieser auf Dauer in der Pandemiebekämpfung erfolgreich sein könnte, sagte der CSU-Vorsitzende Markus Söder bereits am Mittwoch in München.

Der Einigkeit über Kritik am Föderalismus stehen in der Union wiederholt gegensätzliche Auffassungen zur Pandemiebekämpfung gegenüber. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verlangte in einer Pressekonferenz am Freitag einen weiteren »Lockdown«, um die dritte Welle des Infektionsgeschehens in der BRD zu »brechen«. Das Land müsse »für zwei bis drei Wochen« heruntergefahren werden, was eine »Brücke« in eine Phase mit mehr Öffnungen mit Tests darstellen könne. Ähnlich hatte sich Anfang der Woche der CDU-Vorsitzende Armin Laschet geäußert, der nach der zuvor beschlossen und dann zurückgenommenen »Osterruhe« einen »Brücken-Lockdown« vorgeschlagen hatte. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte dagegen Öffnungsschritte eingeleitet, die im Saarland seit Dienstag den Besuch von Theatern, Kinos oder Gaststätten beim Nachweis eines negativen Coronatestergebnisses möglich machen.

Das Vorgehen rief Kritik hervor: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) gab zu verstehen, die Länder hätten »bereits jetzt alle Instrumente in der Hand, um die Notbremse effektiv umzusetzen«. Sein thüringischer Amtskollege Bodo Ramelow (Die Linke) sagte, das »Schauspiel, dass sich offenbar innerhalb der Union abspielt«, schade der Pandemiebekämpfung. Die Absage der MPK mache ihn »fassungslos«. (dpa/jW)