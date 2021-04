60 Jahre nach Gagarin

Roscosmos/Handout via REUTERS

Kurz vor dem 60. Jahrestag der Weltraumpremiere von Juri Gagarin ist am Freitag eine »Sojus«-Rakete zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. Die Rakete mit den beiden Kosmonauten Oleg Nowizki und Pjotr Dubrow sowie dem NASA-Astronauten Mark Vande Hei (siehe Foto) hob pünktlich um 9.42 Uhr vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur ab. Die Raumkapsel dockte um 13.05 MESZ an der ISS an. »Es besteht Kontakt«, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos über Twitter mit. (AFP/jW)