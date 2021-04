Benin: Unruhen vor Präsidentschaftswahl

Savé. Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in Benin ist es bei Demonstrationen der Opposition zu Zusammenstößen mit Soldaten gekommen. Das Militär setzte am Donnerstag Tränengas gegen Protestierende ein, die in der Stadt Savé eine Hauptstraße blockierten, wie eine AFP-Korrespondentin berichtete. Beobachter rechnen damit, dass der 2016 gewählte Präsident Patrice Talon bei der Wahl am Sonntag im Amt bestätigt wird. (AFP/jW)