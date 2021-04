Niederlande: Suche nach Koalition geht weiter

Den Haag. Eine Woche nach der Vertrauenskrise um Premier Mark Rutte ist in den Niederlanden die Suche nach einer neuen Koalition wieder aufgenommen worden. Staatsminister Tjeenk Willink empfing am Donnerstag die Fraktionsvorsitzenden in Den Haag zu Einzelgesprächen. Der Sozialdemokrat war vom Parlament beauftragt worden, einen Ausweg aus der Regierungskrise zu suchen und Chancen für eine Koalition auszuloten. In der vergangenen Woche hatte der jetzige rechtsliberale Premier Rutte, Sieger der Parlamentswahl vom März, nur knapp ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. (dpa/jW)