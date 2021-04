Stilles Gedenken

Sebastian Scheiner/AP/dpa

Israel hat am Donnerstag der sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust gedacht. Am Vormittag heulten landesweit zwei Minuten lang die Sirenen. Auf den Straßen blieben wie in Tel Aviv (siehe Foto) die Autos stehen, Menschen verharrten zu Ehren der Ermordeten. Anschließend begannen in dem Land zahlreiche Gedenkverstaltungen. In Israel leben nach offiziellen Angaben noch 174.500 Holocaustüberlebende. 83 Prozent von ihnen sind älter als 80 Jahre, 18 Prozent über 90. Mehr als 900 Überlebende in Israel sind über 100 Jahre alt. (dpa/jW)