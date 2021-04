Chef des LKA Sachsen entlassen

Dresden. Nach dem Skandal um Munitionsdiebstahl in einer Spezialeinheit des sächsischen Landeskriminalamts sind LKA-Chef Petric Kleine und der für Spezialeinheiten zuständige Abteilungsleiter Sven Mewes entlassen worden. Innenminister Roland Wöller (CDU) erklärte am Mittwoch einen personellen Neuanfang für erforderlich. »Dieser ist notwendig, um das Vertrauen in die für die Kriminalitätsbekämpfung in ganz Sachsen zentrale Behörde und ihre Führung wiederherzustellen«, sagte der Minister. Nachfolgerin von Kleine soll die bisherige Präsidentin der Polizeidirektion Chemnitz, Sonja Penzel, werden. Hintergrund des Personalwechsels sind Ermittlungen, wonach Angehörige einer LKA-Spezialeinheit 2018 illegal an einer Schießübung teilnahmen und dafür mit Munition aus Beständen der sächsischen Polizei bezahlt haben sollen. (dpa/jW)