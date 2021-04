Rider im Arbeitskampf

Toby Melville/REUTERS

In Großbritannien haben Hunderte Fahrer des Essenslieferdienstes Deliveroo gestreikt. Am Mittwoch rief die Gewerkschaft Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) die Beschäftigten dazu auf, vor der Firmenzentrale in London mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Zudem verlangten die Kuriere laut Sky News, Wartezeiten zu bezahlen sowie das Recht, unsichere Arbeit ohne Strafe abzulehnen. Am Mittwoch begann ebenfalls der uneingeschränkte Handel mit Deliveroo-Aktien, nachdem das Unternehmen am 31. März an die Börse gegangen war. (dpa/jW)