Broschüre: Tarifbindung in Baden-Württemberg

Franziska Kraufmann/dpa Gewerkschaften müssen vor allem eines erkämpfen: betriebliche Mitbestimmung (Stuttgart, 1.5.2012)

Tarifverträge sind ein wichtiges Instrument, um Entgelte, Arbeits- und Lebensbedingungen flächendeckend zu verbessern. Das ist klar. Trotzdem ist die Anzahl der tarifgebundenen Betriebe und die der Beschäftigten, die vom Geltungsbereich eines Tarifvertrages profitieren, in Baden-Württemberg im Langfristvergleich deutlich gesunken, teilte der DGB-Bezirk im Ländle am vergangenen Mittwoch mit.

Die politische Arbeit des DGB Baden-Württemberg sei darauf ausgerichtet, die Tarifbindung wieder zu stärken. »Deshalb verdeutlichen wir die positiven Effekte einer möglichst flächendeckenden Tarifbindung in allen Branchen im öffentlichen und politischen Diskurs.« Die politisch Verantwortlichen in Bund, Land und in den Kommunen könnten aktiv etwas dafür tun, die Tarifbindung im Südwesten zu stärken. Wie? »Indem sie Tariftreue zum Kriterium bei der öffentlichen Beschaffung und Auftragsvergabe machen. Damit haben sie einen wirkungsvollen Hebel in der Hand – und respektieren gleichzeitig die Tarifautonomie der Sozialpartner«, so die DGBler, die dazu eine Broschüre in Zusammenarbeit mit dem gewerkschaftsnahen Institut für arbeitsorientierte Forschung und Beratung herausgegeben haben. (jW)