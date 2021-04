Wieder steigende Heizkosten erwartet

München. Die Haushalte in Deutschland mussten im vergangenen Winter deutlich mehr heizen, auf die Heizkostenabrechnungen dürfte sich das aber nur in geringem Umfang auswirken. Bis zum Jahreswechsel hätten niedrige Rohstoffpreise und die zeitweise Mehrwertsteuersenkung das Heizen kräftig verbilligt, berichtete dpa am Montag über Untersuchungen der Vergleichsportale »Check 24« und Verivox. Generell ist die Phase der niedrigen Heizkosten inzwischen vorbei. Die Mehrwertsteuer ist wieder auf den alten Satz von 19 Prozent angehoben worden. Auch die Rohstoffpreise sind gestiegen. (dpa/jW)