Abiturprüfungen: Absage an GEW-Forderung

Potsdam. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), erteilt der gewerkschaftlichen Forderung nach einer möglichen Aussetzung der Abiturprüfungen in diesem Jahr eine klare Absage. »Niemand sollte die Jugendlichen, die jetzt vor dem Abschluss stehen, zusätzlich zur normalen Prüfungsnervosität verunsichern«, betonte Ernst am Montag. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag gesagt, dass bei drastischerem Infektionsgeschehen »Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen« müssten. (dpa/jW)