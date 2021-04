Neue Atomgespräche mit Iran

Moskau. Vor neuen internationalen Atomgesprächen mit Iran sieht Russland Möglichkeiten einer Einigung. »Wir müssen nichts Neues erfinden«, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Montag in Moskau. Im großen und ganzen gehe es darum, zu dem 2015 ausgehandelten Atomabkommen zurückzukehren. Alle Parteien müssten aufeinander zugehen, meinte Rjabkow. »Das ist durchaus machbar.« An diesem Dienstag sollen in Wien neue Gespräche zwischen Iran und den Vertragspartnern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland beginnen. Teheran stellte klar, dabei keine Verhandlungen mit den USA zu führen. »Wir respektieren diese Entscheidung der iranischen Seite«, sagte Rjabkow. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte 2018 das Atomabkommen einseitig aufgekündigt. Es sollte sicherstellen, dass Iran nicht die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe erlangt. (dpa/jW)