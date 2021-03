Nachschlag: Eindeutige Spur

Bernd von Jutrczenka/dpa Auf die Seinen gibt man acht: Deutsche Polizisten vor Berliner Charité, in der Alexej Nawalny behandelt wurde (7.9.2020)

Wer sich die Doku angesehen hat, die das ZDF am Dienstag zur Hauptsendezeit über den »Fall Nawalny« ausstrahlte, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass die angebliche britische Investigativwebseite Bellingcat bei der ganzen Beweisführung eine entscheidende Rolle spielte. Von dieser hat erst jüngst der Blog Grayzone berichtet, dass sie womöglich vom Geheimdienst vorgefertigte Beiträge veröffentlicht hatte, um Whistleblower der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zu diskreditieren – sie hatten der OPCW vorgeworfen, Befunde aus Syrien zu manipulieren. Bei der OPCW liegen auch die Laboruntersuchungen zu Alexej Nawalny. Was im ZDF ebenfalls nicht vorkommt, ist, wo das Nervengift »Nowitschok« nachgewiesen worden sein soll: an einer Wasserflasche, die eine Mitarbeiterin des Kremlkritikers im selben Flugzeug nach Deutschland mitbrachte. Letztere ist laut Recherchen des Journalisten Thomas Röper ein »Bindeglied« zur »Integrity Initiative«, einer verdeckten britischen Operation mit dem Ziel, Russland zu schwächen. Dahin führt die Spur.(jt)