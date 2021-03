Not lehrt bitten

Frantisek Ivan/TASR via AP/dpa

Ende 1916 hielt Pawel Miljukow, Fraktionsvorsitzender der russischen »Kadetten«-Partei, eine berühmt gewordene ­Rede in der Staatsduma. In ungefähr zehn Punkten fasste er die Niederlagen, Fehlschläge, Affären und Skandale zusammen, die sich das zaristische Russland in zwei Jahren Weltkrieg geleistet hatte. Am Ende jedes Absatzes kam der suggestive Satz: »Ist das noch Dummheit, oder ist es schon Verrat?«

Schaut man auf das Schauspiel, das die Bundesregierung im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung bietet, drängt sich die Erinnerung an diese Rede auf. Den vorläufigen Gipfel bilden die widersprüchlichen Empfehlungen der sogenannten Impfkommission zum Gebrauch des Vakzins von Astra-Zeneca. Erst sollten alle, dann nur Jüngere, neuerdings nur Ältere damit behandelt werden, wahlweise alle, die sich »trauen« (Markus Söder). Das legt zwei Vermutungen nahe, von denen sich die Herrschenden aussuchen können, welche für sie verheerender ist – sie schließen sich übrigens gegenseitig nicht aus. Die eine, dass die Impfkommission ein Gremium ist, das seine Gutachten auf Bestellung und nach Tageslage schreibt, aktuell wahrscheinlich mit dem Ziel zu verhindern, dass die teuer eingekauften Impfdosen von Astra-Zeneca keine Impfwilligen finden und das viele Geld für die Katz war. Und zweitens, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) mit dem Astra-Zeneca-Vakzin genau das gemacht hat, was der gesammelte medizinpolitische Sachverstand des Westens Russland im Zusammenhang mit der Markteinführung seines »Sputnik V« vorgeworfen hat: ein unzureichend getestetes Präparat auf die Menschheit loszulassen. Man gewinnt den Eindruck, dass wir mit Astra-Zeneca im Moment noch mitten in der dritten Phase der klinischen Prüfung stecken.

In dieser Situation kam es am Dienstag zu einer Videokonferenz zwischen Angela Merkel, Emmanuel Macron und Wladimir Putin. Nach Berichten russischer Medien wurde dabei auch über Möglichkeiten der Lieferung des russischen Coronaimpfstoffs in die EU gesprochen. Merkel habe geäußert, wenn die EMA das russische Vakzin nicht oder zu spät zulasse, werde Deutschland das Mittel im nationalen Alleingang bestellen. Eine Bestätigung aus westlicher Quelle gibt es dafür einstweilen nicht – kein Wunder. Denn das wäre genau das, was das offizielle Berlin Ungarn und der Slowakei immer vorgeworfen hat: aus der »europäischen Solidarität« auszuscheren.

Die Miljukow-Rede mit ihrem berühmten Refrain war historisch die Aufkündigung der Gefolgschaft gegenüber der Zarenmonarchie von seiten der russischen Bourgeoisie. In Deutschland weiß man, welche Folgen es hat, wenn die herrschende Klasse samt einem Großteil der Gesellschaft dem parlamentarischen System die Gefolgschaft aufkündigt. Im Vergleich zu dieser Gefahr könnte es auch aus Sicht von Angela Merkel das kleinere Risiko sein, sich von einer Seite helfen zu lassen, der sie ansonsten alles Böse der Welt unterstellt.