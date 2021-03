Hessen: NPD verliert einige Mandate

Frankfurt am Main. Nach der Kommunalwahl in Hessen sitzen dort weiterhin NPD-Abgeordnete in Parlamenten. Im Kreistag des Wetteraukreises erlangte der Landesvorsitzende Daniel Lachmann und im Kreistag von Lahn-Dill Thassilo Hantusch ein Mandat, wie die Frankfurter Rundschau am Donnerstag berichtete. Demnach stellt die Neonazipartei in Altenstadt künftig drei Stadtverordnete. Bei der Kommunalwahl 2016 hatte sie noch vier Mandate. In Büdingen sitzt bald nur noch Lachmann im Stadtparlament, zuvor hatte die NPD noch vier Stadtverordnete und eine eigene Fraktion. In Wetzlar hat sie statt fünf nur noch einen Stadtverordneten, in Leun sind es zwei. (jW)