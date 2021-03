Netanjahu – oder wer?

Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa Israels Premier Benjamin Netanjahu gibt am 23. März in Jerusalem seine Stimme ab

Vor acht Tagen wurde in Israel ein neues Parlament gewählt. Es war der vierte Versuch innerhalb von zwei Jahren, die Grundlage für eine stabile Regierungsmehrheit zu schaffen. Noch sieht es so aus, als sei auch dieser Versuch misslungen: Weder das »Netanjahu-Lager« um den seit 2009 ununterbrochen regierenden Premierminister noch das gegnerische »Wechsellager« verfügen über eine Mehrheit.

An diesem Mittwoch legt die zentrale Wahlleitung Präsident Reuven Rivlin das offizielle Endergebnis vor. Tatsächlich sind die Zahlen schon seit Freitag bekannt. Sie wurden von der Wahlleitung routinemäßig nachgeprüft, werden sich aber wahrscheinlich nicht verändert haben.

Nach dem Ergebnisstand vom Freitag zählt das »Netanjahu-Lager« 52 Abgeordnete: 30 von der Regierungspartei Likud, insgesamt 16 Abgeordnete von den beiden orthodoxen Parteien und sechs Abgeordnete der ultrarechten Allianz »Religiöser Zionismus«. Selbst wenn es dem amtierenden Regierungschef gelänge, die sieben Parlamentarier der Rechtspartei Jamina auf seine Seite zu ziehen, würden Netanjahu für eine weitere Amtszeit immer noch zwei Stimmen fehlen.

Zum »Wechsellager« im engsten Sinn gehören die größte Oppositionspartei Jesch Atid mit 17 Abgeordneten, die Partei »Blau-Weiß« des bisherigen Koalitionspartners von Netanjahu, Benjamin Gantz, mit acht Abgeordneten, die Arbeitspartei mit sieben Abgeordneten und die Linkspartei Meretz mit sechs Abgeordneten. Die rechtsnationalistische, aber zugleich konsequent laizistische Partei Jisrael Beteinu mit sieben Abgeordneten hat angekündigt, dass sie ebenfalls die Kandidatur des Chefs der Jesch Atid, Jair Lapid, unterstützen will. Außerdem wird damit gerechnet, dass auch fünf der sechs Abgeordneten der arabischen Allianz »Vereinigte Liste« für Lapid votieren würden. Das ergäbe insgesamt 50 Stimmen. Noch nicht eindeutig entschieden haben sich die vom Likud abgespaltene »Neue Hoffnung« (sechs Abgeordnete), die Jamina und die von der Vereinigten Liste abgespaltene islamisch-fundamentalistische Partei Ra’am (vier Abgeordnete).

Mit der Übergabe des offiziellen Endergebnisses an diesem Mittwoch beginnt ein Verfahren, das zwar nicht rechtlich festgelegt ist, aber schon seit etlichen Jahren gleich verläuft. Am kommenden Montag, dem 5. April, trifft Rivlin nacheinander Vertreter der in die Knesset gewählten Parteien, um von ihnen zu hören, wen sie als nächsten Premierminister unterstützen würden. Dabei kann es durchaus passieren, dass Abgeordnete mancher Parteien, die zur Wahl als Allianz angetreten waren, unterschiedliche Voten abgeben. Diese Gespräche sollen dem Präsidenten ein Meinungsbild vermitteln, stellen aber keine verbindliche Festlegung dar. Zufällig ist der 5. April auch der Tag, an dem im Prozess gegen Netanjahu wegen Betrugs, Veruntreuung und Bestechung die Beweisaufnahme beginnt. Das Gericht könnte die Anwesenheit des Premierministers fordern.

Im Anschluss an die Gespräche mit den Parteien empfängt Rivlin die Kandidaten für das Amt des Regierungschefs. Diese Treffen sollen live im Fernsehen übertragen werden. Am 6. April werden die Abgeordneten der neuen Knesset vereidigt. Voraussichtlich am folgenden Tag, also nächsten Mittwoch, wird der Präsident bekanntgeben, wen er mit dem Versuch einer Regierungsbildung beauftragt. Der Ausgewählte – eine Kandidatin ist nicht im Spiel – hat dann bis zum 5. Mai Zeit, der Knesset ein Kabinett zur Abstimmung vorzustellen. Die Frist kann um zwei Wochen verlängert werden. Misslingt der Versuch, könnte Rivlin einen anderen Kandidaten beauftragen oder diese Aufgabe an die Knesset weitergeben, die sich dann innerhalb von 21 Tagen auf einen Premier einigen müsste, für den mindestens 61 der 120 Abgeordneten stimmen.

Der ganze Prozess könnte längstens bis Mitte Juli ausgedehnt werden. Danach gäbe es zur Auflösung des Parlaments und zur Ansetzung von Neuwahlen – vermutlich etwa drei Monate später – keine Alternative mehr.