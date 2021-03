Spargelsaison: Erstmals Erntehelfer aus Georgien

Berlin. In Deutschland startet die Spargelsaison. Ab der zweiten Aprilwoche ist mit einem steigenden Angebot an deutschem Spargel zu rechnen, wie der Deutsche Bauernverband am Dienstag mitteilte. Erstmals werden in diesem Jahr auch Erntehelfer aus Georgien auf den Spargel- und Erdbeerfeldern arbeiten. Insgesamt sollen in dieser Saison bis zu 5.000 Erntehelfer aus dem Land eingesetzt werden, wie eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit gegenüber AFP sagte. (AFP/jW)