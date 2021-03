Reichlich Gärstoff

Nikku/XinHua/dpa Geschenkten Gäulen schaut man nicht ins Maul: WM-Gastgeber Katar bei einer PR-Aktion mit der FIFA (2019)

War da was? Am vorigen Donnerstag hat der Spiegel eine repräsentative Befragung veröffentlicht, wie es die deutsche Bevölkerung mit der nächsten Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar hält. Mediale Resonanz gab es kaum. Die eindrucksvollen Zahlen wurden kaum aufgegriffen. Selbst der ausführliche Onlinedienst des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) registrierte tags darauf: null Reaktionen in der Presselandschaft. Immerhin kamen zwei Wahrnehmungen der schwarzen »Human-Rights«-Trikots des DFB-Teams vor dem Spiel gegen Island in die BISp-Auswertung – eine reine PR-Aktion.

Vermutlich haben die Umfragewerte zur Katar-WM gar zuviel Gärstoff in sich. Vier von fünf Befragten halten es »grundsätzlich für falsch«, dass das Land das Turnier ausrichtet, und ebenfalls über 80 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschen, der Deutsche Fußballbund solle »lauter als bisher« auf die Menschrechtsverletzungen in Katar hinweisen. Folgerichtig plädieren mehr als zwei Drittel der Befragten für handfeste Konsequenzen, sprich: für einen Verzicht des Nationalteams auf die Teilnahme an der WM.

Man wird sich an dieses deutliche Votum sowie an die äußerst verhaltenen Reaktionen erinnern, sobald das mediale Getöse um einen Boykott der nächsten Olympischen Winterspiele in Beijing (4.–20. Februar 2022) lauter zu werden beginnt. Bisher wurde die Idee nur gelegentlich geäußert. Doch darf als sicher angenommen werden, dass sie in der öffentlichen Diskussion alsbald mit Verve aufgegriffen wird, je näher die Spiele in China rücken. Das überdeutliche Votum der Menschen in diesem Land in Sachen Fußball-WM in Katar wird dann längst Schall und Rauch sein.