Großer Gang

Wolfgang Borrs/NDR/dpa Vorhang auf: Angela Merkel am Sonntag in der ARD-Talksendung »Anne Will«

Leeren Raum zu füllen, indem jemand auf einer Bühne vor Zuschauern einen großen Gang quer rüber vollführt, ist Beginn und Gipfel von Schauspielkunst – körperliche Ortsveränderung aber nicht nötig. Angela Merkel zeigte das am Sonntag bei »Anne Will«. Schöne Effekte sind: Die Konzentration auf die Hauptdarstellerin schwächt die Aufmerksamkeit für anderes. Erhält sie die richtigen Stichworte, gelangt sie von der Vergangenheit in die Zukunft, ohne den Sessel zu verlassen. Mehr als fünf Millionen Bundesdeutsche schauten zu – beste Quote. Und die passende Umfrage war auch da: 36 Prozent der Bevölkerung, sagt das ZDF-Politbarometer, sind der Meinung, die Maßnahmen gegen die Pandemie müssten »härter« ausfallen, 18 Prozent mehr als im Februar. 31 Prozent halten sie für »gerade richtig«, 26 Prozent für »übertrieben«. Wenn das Nötigen durch Volkes Stimme nicht aufhört, kann die Kanzlerin nicht anders, als sanft den leicht renitenten Provinzfürsten mit dem zu drohen: Sie werde nicht zuschauen, bis es 100.000 Neuinfektionen am Tag gebe. Sie hat die Massen hinter sich.

Volksführung, was Demagogie ursprünglich bedeutet, ist im Klassenstaat antidemokratische Volksverführung. Am Sonntag ging es darum, das Märchen zu verbreiten, »der« Föderalismus, »die« Demokratie und irgendwelche Ministerpräsidenten seien Ursache für Chaos im Gesundheitswesen, für Unfähigkeit, Korruption und Überlastung. Die wirklich treibenden Kräfte wurden dagegen vor einer Woche kurz sichtbar: Am Montag, dem 22. März, Beschluss der sogenannten Osterruhe, am Dienstag »Autogipfel« mit der Kanzlerin, danach Auftritt der Vorsitzenden des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, einst Kanzleramtsministerin und Vertraute Merkels: »Plötzliche Betriebsstilllegungen sind für eine international vernetzte Wirtschaft nicht darstellbar.« Wenige Stunden später entschuldigt sich Angela Merkel für »meinen« Fehler. Der VDA ist eine Macht, Länderregierungschefs sind es nicht. Die werden zur Fehlerkorrektur nicht gefragt, nur informiert. Frau Will fragt nicht, und warum soll die Kanzlerin von sich aus über ihr Verhältnis zu deutschen Großkonzernen reden? Das gehört nicht vors Publikum.

Gleiches gilt für das, was der Vorsitzende des Beamtenbundes (DBB) Ulrich Silberbach am Tag nach der Sendung beanstandet: Im öffentlichen Dienst fehlen nach 16 Jahren Merkel fast 330.000 Mitarbeiter – allein 145.000 in den Kommunen, dort schwerpunktmäßig in den Kindertagesstätten, 45.000 in der Kranken- und Altenpflege, 38.000 an den Schulen und 27.000 bei der Bundespolizei. Fast jeder Dritte gehe innerhalb der nächsten zehn Jahre in den Ruhestand. Silberbach: »Niemand kann sagen, dass das keiner gewusst hätte.«

Als ob es im Fernsehen auf Wissen ankäme, nicht auf große Bühne und Schweigen vom Wesentlichen. Solang zwei Drittel zufrieden sind.