Impfstoff aus China in Ramallah eingetroffen

Ramallah. Für ihre Impfkampagne gegen das Coronavirus haben die Palästinenser erstmals auch Vakzin aus China erhalten. Rund 100.000 Dosen des Herstellers Sinopharm seien in Ramallah eingetroffen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mit. Über die internationale Covax-Initiative waren in diesem Monat im von Israel besetzten Westjordanland bereits mehr als 62.000 Dosen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astra-Zeneca eingetroffen. (dpa/jW)