»Im Strafrecht heißt das Komplizenschaft«

REUTERS/Giorgos Moutafis Tatkräftige Hilfe: Ein Frontex-Mitarbeiter führt einen Geflüchteten auf ein Boot Richtung Türkei (Lesbos, 4.4.2016)

Am 15. Februar haben Sie mit zwei weiteren Anwälten Frontex-Direktor Fabrice Leggeri aufgefordert, die Frontex-Mission im östlichen Mittelmeer sofort zu stoppen. Warum?

Weil Frontex serienmäßig Verbrechen gegen die Menschheit und schwere Menschenrechtsverletzungen begeht. Dazu gehören vor allem kollektive Ausweisungen und die grobe Verletzung internationalen Rechts, hier insbesondere des Prinzips der Bewegungsfreiheit sowie des Rechts auf Migration, das heißt, in ein Land einzureisen und dort Asyl genießen zu dürfen. Diese Fälle sind gut durch NGOs und Medien dokumentiert. Natürlich werden sie von Griechenland und gleichermaßen von Frontex geleugnet. Frontex operiert während seiner Einsätze im östlichen Mittelmeer in Griechenland und ist nach seinen eigenen Vorgaben verpflichtet, jede Operation auszusetzen, sobald Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten beobachtet oder festgestellt werden.

Frontex war seit 2006 mit der »Operation Poseidon« in der Ägäis im Einsatz. Während dieser Zeit wurden zahlreiche Verstöße gegen das Verbot der Zurückweisung von Flüchtlingen dokumentiert. Und trotz der Kenntnis zahlreicher Berichte über »Pushbacks« in Griechenland während der vergangenen zehn Jahre hat Frontex dem Ersuchen Athens zugestimmt, im März 2020 die vorherige Operation durch einen Soforteinsatz zu ersetzen. Und das, obwohl die griechische Regierung damals das Asylrecht quasi ausgesetzt hatte.

Zwischen 10.000 und 20.000 Personen sind im Jahr 2020 illegal zurückgedrängt worden. Das bedeutet, dass sie im Meer ausgesetzt werden, was nach internationalem Recht als versuchter Mord einzustufen ist. Und trotz der Verstöße, die Griechenland und Frontex zu verantworten haben, wurde der Einsatz nicht suspendiert, beendet oder auch nur ansatzweise überarbeitet. Dazu wäre Frontex gemäß der EU-Gesetzgebung, die auch Menschenrechtsverstöße durch Frontex selbst regulieren und überwachen soll, verpflichtet gewesen.

Die Menschen kommen auf die griechischen Inseln, wo sie einen Asylantrag stellen wollen. Und dann werden sie von Grenzbeamten überfallen und ohne ihren Fall zu prüfen oder ihren Pass anzuschauen zurück zum Meer gebracht, dort in Boote gesetzt und mitten auf See ausgesetzt – Babys, Frauen, Männer. So starben vor ein paar Tagen drei Menschen, nachdem griechische Offiziere sie auf dem Meer ausgesetzt hatten.

Wie genau läuft die Zusammenarbeit zwischen Frontex und Griechenland ab?

Zwar behauptet Frontex, nicht an den Zurückweisungen beteiligt zu sein, stattet Athen jedoch aus und finanziert die Operationen. Einige der Schiffe, die der griechische Grenzschutz benutzt, werden von Frontex zur Verfügung gestellt. Sie stellen sogar Flugzeuge und Hubschrauber. Im Strafrecht heißt das Komplizenschaft oder Verschwörung.

Denn es ist ein Frontex-Schiff, das das Flüchtlingsboot entdeckt und dann abfängt, und es ist Frontex, die die Griechen anruft, damit sie kommen und den Job zu Ende bringen. Kommt die griechische Küstenwache, fordern sie die Frontex-Mitarbeiter dazu auf wegzugehen oder wegzuschauen. Dann werden die Geflüchteten gestoppt, man nimmt ihnen den Motor ab, gibt ihnen Rettungswesten und lässt sie auf dem Meer zurück. Das ist ein klassischer Fall von Vertreibung und Mittäterschaft.

Nach internationalem Recht müssten die Behörden das Recht jedes einzelnen Menschen auf dem Boot auf Asyl prüfen. Die griechischen Behörden behaupten, sie seien niemandem begegnet, der Asyl beantragen wollte. Diejenigen, die eigentlich Asyl beantragen wollten, ändern also alle im Moment des Zusammentreffens mit den griechischen Behörden plötzlich ihre Meinung? Und Frontex glaubt den griechischen Beamten. Aus EU-Mitgliedstaaten, die an der Operation teilnehmen, heißt es, sie seien gebeten worden, nichts von alledem durchsickern zu lassen. Davon beispielsweise, wie die griechische Küstenwache direkt nach dem Frontex-­Team dem Flüchtlingsboot hinterherfährt. Wir haben solche Fälle gut dokumentiert.

Selbst für den Fall, dass alles, was ich Ihnen gerade erzähle, falsch wäre und Frontex nicht an »Pushbacks« beteiligt ist: Laut der eigenen Verordnung müssten die Vorwürfe mit Blick auf die Grundlagen der EU geprüft werden. Auch wenn Frontex selbst keine Menschenrechte verletzt – in dem Moment, in dem die Behörde in Verbindung mit den griechischen Einsatzkräften tritt, werden sie verantwortlich. Aber es wird immer so getan, als seien die Griechen die Bösen, die gegen die Verträge des 20. Jahrhunderts verstoßen.

In unserem Fall geht es um den korporativen Charakter der Europäischen Union unter dem Gründungsartikel, der sich TFEU (»Treaty on the Functioning of the European Union«, jW) nennt. Darunter kann Griechenland in der Europäischen Union sanktioniert werden. Aber Athen argumentiert, dass es sich der Verantwortung des Schutzes der Union stellt, der sich aus Artikel 46 ergibt. Unter Berufung auf diesen Artikel verweigert sich Griechenland, den Einsatz zu beenden.

Frontex muss innerhalb von zwei Monaten nach Eingang Ihrer Beschwerde auf diese reagieren. Es bleiben noch etwa drei Wochen. Gab es bis jetzt irgendeine Reaktion oder irgendeine Änderung?

Nein, die Verantwortlichen sind scheinbar damit beschäftigt, an ihrer Antwort zu arbeiten.

Und dann sind Sie dazu bereit, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen?

Ja, das ziehen wir in Betracht. Unterdessen steigt die Zahl der Asylsuchenden im Frühjahr höchstwahrscheinlich wieder an, und zwar in einem Ausmaß, das mich wirklich beunruhigt.

Bereits am 5. März hat eine interne Frontex-Untersuchungsgruppe ihre Ergebnisse veröffentlicht, ohne dass ein Fehlverhalten in bezug auf angebliche »Pushbacks« nachgewiesen wurde. Wie beurteilen Sie das?

Die Vorfälle sind alle gut dokumentiert und wurden von der Untersuchungsgruppe in ihren eigenen Medien veröffentlicht.

Es existiert ein Video, in dem die Komplizenschaft zwischen Frontex und Griechenland eindeutig dokumentiert ist. Vermutlich griechische und Frontex-Beamte bringen Personen von Boot zu Boot, nehmen ihnen den Motor ab und schieben die Boote dann wieder zurück aufs Meer. Die Untersuchungsgruppe oder auch die Arbeitsgruppe im EU-Parlament tun so, als sei Frontex nicht Teil der Europäischen Union. Aber es handelt sich hier nicht um Chinesen oder Japaner. Untersucht werden Griechenland und Deutschland, Griechenland und Dänemark, Griechenland und Schweden.

Die Mitglieder der Untersuchungsgruppe haben die Vorwürfe also angeblich geprüft, wobei sie den Exekutivdirektor als wichtigsten Experten herangezogen haben, und dann ihre Schlussfolgerungen veröffentlicht. In einem Fall wurde ein illegaler »Pushback« festgestellt, allerdings wurde erklärt, dieser sei nicht von Frontex ausgegangen, da das Flüchtlingsboot nicht von Frontex entdeckt worden sei. In der Konsequenz ist Frontex auch nicht für die Zurückweisung verantwortlich, so ihre Argumentation.

Und niemanden stört es. Warum also nicht eine interne Arbeitsgruppe gründen, die dann sagt: »Wir coachen die Verantwortlichen«, die Zeugen vernimmt – wenn der Hauptverdächtige sowieso mit allen Verfahren, die eröffnet werden, einverstanden ist? So kann so getan werden, als respektiere man das EU-Regelwerk.

Wissen Sie von einem EU-Mitgliedstaat, der tatsächlich ein konsequenteres Vorgehen einfordert und nicht nur Arbeitsgruppen auf Frontex- oder EU-Ebene einzurichten?

In Deutschland gibt es einige Diskussion, auch in Schweden wird zunehmend Kritik laut, ebensowie in Dänemark, seit die Vorfälle bekannt geworden sind. Allerdings handelt es sich dabei nur um fünf bis zehn Fälle, die in letzter Zeit von den Medien verbreitet wurden. Es kommt jedoch täglich zu dieser Art der Verletzung der Menschenrechte. Und, wie gesagt: Dadurch, dass die Anzahl der Flüchtenden wieder zunimmt, werden auch die Verbrechen gegen die Menschheit noch mehr werden.