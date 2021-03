UN-Sicherheitsrat berät zu Myanmar

New York. Angesichts des Vorgehens des Militärs in Myanmar gegen die landesweiten Proteste wird sich der UN-Sicherheitsrat erneut mit dem Thema beschäftigen. Wie am Montag aus Kreisen des mächtigsten UN-Gremiums verlautete, habe Großbritannien wegen einer entsprechenden Sitzung hinter verschlossenen Türen für Mittwoch angefragt. Nach einem früheren Treffen hatte der Rat die Gewalt in dem Land bereits verurteilt. In Myanmar waren am Wochenende bei landesweiten Protesten gegen die Militärjunta mehr als 100 Menschen getötet worden. (dpa/jW)