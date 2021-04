Le Pen will vor Wahl Parteivorsitz abgeben

Paris. Die französische Politikerin Marine Le Pen will vor der Präsidentenwahl im kommenden Jahr den Vorsitz ihrer ultrarechten Partei Rassemblement National (RN) abgeben. Sie wolle eine Kandidatin all jener sein, »die den nationalen Kampf führen wollen«, sagte die 52jährige der Monatszeitschrift L’Incorrect, deren neue Ausgabe am Freitag erschien. Einen genauen Termin für den Rücktritt nannte sie nicht, auch die Nachfolge blieb offen. Le Pen hatte bereits angekündigt, dass sie bei den Wahlen um das höchste Staatsamt in einem Jahr wieder antreten will. (dpa/jW)