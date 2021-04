London: Zahlen zu Blutgerinnseln

London. In Großbritannien sind bei mehr als 18 Millionen Impfungen mit Astra-Zeneca insgesamt rund 30 Fälle gemeldet worden, bei denen es zu seltenen Blutgerinnseln gekommen ist. Das teilte die britische Arzneimittelbehörde MHRA in einem aktuellen Bericht mit. »Das Risiko, diesen speziellen Typ von Blutgerinnseln zu bekommen, ist sehr klein«, heißt es darin. Es seien bislang (Stand: 24. März) 22 Fälle der auch in der BRD aufgetretenen Hirnvenenthrombosen und acht andere Arten von Thrombosen gemeldet worden. (dpa/jW)