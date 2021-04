UN-Sicherheitsrat zu Gewalt in Myanmar

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat die anhaltende Gewalt in Myanmar verurteilt. »Die Mitglieder des Sicherheitsrates äußerten tiefe Besorgnis über die sich rasch verschlechternde Situation und verurteilten nachdrücklich die Anwendung von Gewalt gegen friedliche Demonstranten und den Tod von Hunderten von Zivilisten, darunter Frauen und Kinder«, teilte das Gremium der Vereinten Nationen am Donnerstag mit. Das Militär solle äußerste Zurückhaltung üben. Auch bekräftigte der Rat seine Forderung nach der Freilassung der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und von Präsident Win Myint. (dpa/jW)