NATO-Personal: Impfung außer der Reihe

Brüssel. Die rund 4.400 Beschäftigten in der NATO-Zentrale in Brüssel sollen sich außerhalb der normalen Impfreihenfolge in Belgien gegen Covid-19 immunisieren können. Wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag bestätigte, wird der Bündnispartner Polen dafür Impfstoff von Astra-Zeneca zur Verfügung stellen. Die erste Impfrunde soll bereits diese Woche starten. Zu der Frage, warum die NATO das Angebot Polens annehme, hieß es aus der Zentrale der Kriegsallianz, dies werde dazu beitragen, die notwendige Arbeit der NATO fortzusetzen und auch dazu, das belgische Gesundheitssystem zu entlasten. (dpa/jW)