Wut auf Erdogan

Umit Bektas /Reuters

Frauen haben in der Türkei erneut gegen den von Präsident Recep Tayyip Erdogan verfügten Austritt aus dem internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen protestiert. Unter anderem in Istanbul (Bild) zogen sie am Sonnabend durch die Straßen und skandierten: »Wir haben keine Angst, wir werden nicht schweigen, wir werden nicht nachgeben.« Auch in Ankara kam es zu Protesten. Angefacht wurden sie von einem neuen mutmaßlichen Femizid: Eine 17jährige Schwangere war laut Medienberichten in der Provinz Izmir von ihrem Partner erstochen worden. (AFP/jW)