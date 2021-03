Tarifrunde: NGG fordert Branchenmindestlohn

Berlin. Im Vorfeld der dritten Tarifrunde in der Fleischindustrie am 29. März hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in Ostdeutschland vor zahlreichen Betrieben Druck für einen bundesweiten Branchenmindestlohn gemacht. »Nach dem Verbot der Werkverträge hat die Fleischbranche jetzt die Chance, aus der Schmuddelecke herauszukommen. Das geht aber nur mit einem Tarifvertrag, der armutsfeste Löhne gewährleistet«, wird Uwe Ledwig, Vorsitzender des Landesbezirkes der NGG Ost, in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung zitiert. »Wenn es keine Lösung gibt, werden weitere Aktionen folgen.« Auch Streiks seien möglich. (jW)