Tarifrunde: Keine Einigung in Metallbranche

Düsseldorf. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat auch die sechste Verhandlungsrunde in Nordrhein-Westfalen zu keiner Einigung geführt. Unternehmer und IG Metall (IGM) gingen am frühen Freitag morgen nach zwölfstündigen Verhandlungen ohne Ergebnis auseinander. Die Kapitalseite hatte nach eigenen Angaben für das Jahr 2021 eine Einmalzahlung von 350 Euro angeboten. Die Gewerkschaft wies dies als »völlig unzureichend« zurück. Das Angebot würde »Reallohnverluste für die Beschäftigten bedeuten«, sagte der NRW-Bezirksleiter der IGM, Knut Giesler. Die Gewerkschaft will den Verhandlungsstand bewerten. (dpa/jW)