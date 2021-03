Der Polizeizeuge

jW

Als Fananwalt bin ich auch Strafverteidiger. Kürzlich verschlug es mich in das schöne Ruhrgebiet an ein Amtsgericht. Der Mandant war vor einiger Zeit mit seiner Mannschaft dort als Auswärtsfan gewesen und hatte bei der Rückreise am Hauptbahnhof handgreifliche Probleme mit einem einheimischen Fan gehabt. Das brachte ihm eine Verhaftung ein, da selbstverständlich »Team Blau« in der Nähe gewesen war und ausweislich der Akte alles ganz genau beobachtet und ihn außerdem als Täter ausgemacht hatte. Erstaunlich, da selbst der Geschädigte nichts Genaues sagen konnte und auch gar keinen Strafantrag gestellt hatte.

Wenn Polizeibeamte in der Akte auftauchen, werden sie gemeinhin von den Verfahrensbeteiligten als Polizeizeugen bezeichnet. Beim Studium der Akte fiel freilich auf, dass die Aussagen der beiden Polizeizeugen einander verdammt ähnlich waren, andererseits aber nicht so ganz mit den Aussagen der anderen Zeugen und der des Geschädigten in Einklang zu bringen waren. Zum Verhandlungstermin erschien der Geschädigte zwar nicht, wohl aber fast alle anderen Zeugen und natürlich die Beamten. Diese erzählten, der Geschädigte habe gesessen und sei von hinten geschlagen worden, die anderen Zeugen, dass es eine Rudelbildung gegeben habe, wobei alle beteiligten Personen zu Boden gefallen seien. Wer wen und wie geschlagen habe, konnte kein Zeuge sagen, zumal sich im besagten Bereich 300 bis 400 Fans befunden hatten. Aber klar: Die Beamten hatten alles genau gesehen und selbstverständlich auch freien Blick auf das Geschehen gehabt. Richter und Staatsanwalt kamen ins Grübeln. Leider war ja der Geschädigte nicht gekommen, so dass wir eigentlich einen neuen Termin hätten anberaumen müssen. Weitere Reisekosten für den Mandanten und ein verlorener Urlaubstag wären die Folgen gewesen.

Es folgte ein kurzes Rechtsgespräch, in dem ich auf die Widersprüche verwies, nach kurzer Diskussion waren Richter und Staatsanwalt mit einer Einstellung des Verfahrens ohne weitere Auflagen einverstanden. Mein Mandant war glücklich.

Ich kann jedem Fan nur raten, in einer Strafsache nicht aufzugeben, auch wenn Polizeizeugen vermeintlich alles ganz genau gesehen haben wollen. Auch die Aussage eines Polizeibeamten ist lediglich eine Zeugenaussage, nicht mehr – aber auch nicht weniger. Für sein Recht als Fan zu kämpfen lohnt sich immer.

»Sport frei!« vom Fananwalt.