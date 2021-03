Schraube locker

AP Photo/Christophe Ena/dpa Angestellte des Möbelhauses wurden laut Staatsanwaltschaft Opfer eines »allgemeinen Spionagesystems«. Prozessauftakt am Montag in Versailles

Neun Jahre hat sich die Pariser Justiz Zeit genommen, um den mächtigen, international vernetzten IKEA-Konzern schließlich vor Gericht zu bringen. Seit dem vergangenen Montag müssen sich französische Chefs des schwedischen Möbelgiganten dafür verantworten, Angestellte, um Beschäftigung nachfragende Lohnabhängige und womöglich auch Kunden in Filialen des Landes ausgespäht zu haben. Untersuchungsrichter und Ermittler der Staatsanwaltschaft sind davon überzeugt, ein von der Unternehmensführung gebilligtes »allgemeines Spionagesystem« aufgedeckt zu haben. Bis zum März 2012, als die Satirezeitschrift Le Canard enchainé und das Internetportal Mediapart dem Konzern auf die Schliche kamen, habe IKEA mit Hilfe privater Detektive heimlich Verwaltungsakten und Lebensumstände »mehrerer hundert Personen« ausgeforscht. Mit von der Partie: Polizisten, die mit üppigen Weihnachtsgeschenken belohnt worden seien.

Hauptsache billig

So einfach IKEAs Kunden zu Hause ihre im Bausatz gekauften Schränke und Betten zusammenbasteln konnten, so »komplex und kreativ« sei das mit allen Finessen rationalisierter Produktion arbeitende Unternehmen gegen seine eigenen Beschäftigten vorgegangen, erläuterte die Staatsanwältin Pamela Padarbel zu Beginn der Verhandlung. Der Prozess, der Anfang April abgeschlossen werden soll, wird vor der großen Strafkammer von Versailles verhandelt. Stellvertretend für die Konzernspitze sitzt vorläufig die ehemalige Personalchefin der französischen Niederlassungen, Claire Héry, auf der Anklagebank. Ihre drei Verteidiger sehen sich nach eigenen Angaben vor einer schwierig zu lösenden Aufgabe, da ihre Klientin »nicht einmal versteht, was ihr eigentlich vorgeworfen wird«.

Das Geschäft in den blaugelben Filialen, die der berühmt-berüchtigte Möbelmarkt seit den sechziger und siebziger Jahren wie riesige Container in die Gewerbegebiete europäischer Städte pflanzte, hat Marktforscher, Verbraucherschutz und Umweltschützer von jeher beschäftigt. Die konsequent gegen Nachhaltigkeit und lange Lebensdauer produzierten Waren wurden nach dem Motto »Benutze es und wirf es weg!« zu Niedrigpreisen veräußert. Die Herstellung wurde bei Schreinereien in Billiglohnländern in Auftrag gegeben, die karge Entlohnung der Beschäftigten brachte den Konzern immer wieder mit Betriebsräten und Gewerkschaften in Konflikt und mündete im Mai 2011 in eine Serie von Anschlägen gegen Ausstellungsräume und Lagerhallen in ganz Europa. Boykottaufrufe gab es Mitte bis Ende der neunziger Jahre, als bekannt wurde, dass der vor zwei Jahren verstorbene IKEA-Gründer Ingvar Kamprad bis 1945 faschistische Organisationen unterstützt hatte.

Große Gewinne

Mit rund 217.000 Beschäftigten in 50 Ländern setzte IKEA im vergangenen Jahr knapp 40 Milliarden Euro um. Das in einer »gemeinnützigen Stiftung« namens Ingka untergebrachte »unmögliche Möbelhaus aus Schweden« mit Sitz in den Niederlanden und in Liechtenstein zahlt kaum Steuern. Es ist inzwischen der weltweit größte Möbelhändler und hat die Familie Kamprad bei geschätzten mindestens sechs Milliarden Gewinn im Jahr 2020 zu steinreichen Besitzern gemacht.

In Versailles schätzte die Verteidigung das Dossier der Staatsanwaltschaft am Montag als »schwach«, also nicht stichhaltig ein. Die Klage, die am 29. Februar 2012 von der Handelssektion der Gewerkschaft Force Ouvrière in der Pariser Vorstadt Seine-Saint-Denis gegen die Meuble IKEA France eingereicht worden war, bezieht sich in der Tat nur auf den Zeitraum zwischen 2009 und 2012 und richtet sich gegen insgesamt 15 Verantwortliche des Konzerns, unter ihnen der ehemalige Frankreich-Direktor Stefan Vanoverbeke und die Generaldirektorin Karine Havas. Das Unternehmen muss mit einer Strafe in Höhe von bis zu 3,75 Millionen Euro rechnen.

Unter Verdacht stehen auch nicht näher benannte Polizeibeamte, die für Geldgeschenke und Warengutscheine über ihr im Innenministerium angesiedeltes Informationssystem STIC (Système de traitement des infractions constatées) vertrauliche Daten der von IKEA zur Beobachtung freigegebenen Beschäftigten weitergereicht haben sollen.