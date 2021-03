»Die Anklageschrift zitiert den Verfassungsschutz«

Cornelius Poppe/NTB scanpix/dpa Überall in Europa im Visier türkischer Geheimdienste: Teilnehmer einer prokurdischen Demonstration (Oslo, 2.11.2019)

Seit eineinhalb Jahren ist Ihre Frau nach einem Urlaub in der Türkei mit einem Ausreiseverbot belegt. Warum?

Wir sind seit vielen Jahren immer wieder ohne Probleme in die Türkei gereist. Vor zwei Jahren sind wir von Hannover nach Bonn umgezogen, wo wir unseren Ruhestand in der Nähe unserer Tochter verbringen wollten. Im Oktober 2019 bin ich neun Tage vor Yüksel aus der Türkei zurückgeflogen. Bei ihrer Ausreise wurde sie festgenommen, weil ihr Name auf einer Liste zusammen mit über 500 weiteren stand. Das hat uns der Rechtsanwalt gesagt. Die Namen konnte er natürlich nicht sehen. Yüksel wurde bei der Polizei verhört, aber Gründe für ihre Festnahme wurden ihr nicht genannt. Nach Tagen wurde sie freigelassen, aber unter Ausreiseverbot gestellt. Anträge auf Aufhebung des Verbots wurden abgelehnt. Erst nach neun Monaten erhielt sie eine Anklageschrift.

Yüksel Weßling wird im April erneut vor Gericht stehen. Was wirft man ihr vor?

Sie wird beschuldigt, Mitglied in einer »bewaffneten terroristischen Vereinigung« zu sein. Im Dezember war der erste Prozesstermin. Nun will das Gericht in der dritten Verhandlung ein Urteil fällen. Die Mindeststrafe bei dieser Anklage beträgt sechs Jahre und drei Monate. Wir waren immer optimistisch, zumal in letzter Zeit ähnliche Fälle mit Freisprüchen endeten. Aber jetzt wird es ernst.

In der Anklage ist von politischen Aktivitäten in Deutschland die Rede. Wie kommen die türkischen Behörden an diese angeblichen Informationen?

Die Anklageschrift enthält auf 50 Seiten Zitate aus Verfassungsschutzberichten aus verschiedenen Bundesländern von 2014 bis 2019 mit Quellenangaben aus dem Internet. Denn die meisten kurdischen Vereine werden hier seit Jahren beobachtet und kriminalisiert. Ebenso sind dort Satzungen kurdischer Vereine und Pressemeldungen von Protestaktionen aus dem Raum Hannover. Das sollen Beweise gegen Yüksel sein. Aber konkrete Beweise gegen sie, etwa ein Foto oder eine Wortmeldung liegen dem Gericht nicht vor. Es wird eine Veranstaltung von 2017 im DGB-Haus in Köln genannt, an der sie teilgenommen haben soll. Da gab es wahrscheinlich türkische Spitzel, von denen viele in Deutschland aktiv sind.

Wäre es nicht Aufgabe der deutschen Behörden gewesen, eine Reisewarnung auszusprechen?

Die Festnahme von Menschen mit deutscher oder auch doppelter Staatsbürgerschaft begann im großen Umfang in 2019, nachdem die türkischen Behörden die oppositionellen kurdischen und türkischen Organisationen in Europa gezielt untersucht hatten. Auch Vereinsregister wurden abgefragt. So entstand die Liste mit über 500 Namen. Auch Fälle aus Österreich sind bekannt. Der türkische Innenminister Soylu hatte den Oppositionellen gedroht und das deutsche Außenministerium hatte 2019 auch darauf hingewiesen. In der Anklageschrift sind 104 Vereine aufgeführt. Aber die gefährdeten Personen wurden von deutscher Seite nicht gewarnt. Im Juli 2019 konnten wir noch ungehindert aus der Türkei ausreisen. Im Herbst war die Lage anders. Ende 2019 waren über 60 Personen unter Ausreisesperre in der Türkei. Hinzu kommen noch über 50 Inhaftierte mit deutscher oder doppelter Staatsangehörigkeit. Diese Zahlen haben sich bis heute kaum verändert. Wenn Oppositionelle wegen einem Sterbefall oder einer schweren Erkrankung von Verwandten in die Türkei fahren, wissen sie nicht, ob sie wieder ausreisen können.

Was tun die deutschen Behörden, um eine Ausreise zu ermöglichen?

Yüksel hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Die Konsulate in Istanbul und Ankara sowie das Auswärtige Amt waren von Anfang an eingebunden. Die Stadt Hannover, für die Yüksel 27 Jahre als Erzieherin und Sozialpädagogin gearbeitet und in deren Auftrag sie auch Kontakte zu vielen migrantischen Organisationen hatte, bekam die Zusage, dass vom Konsulat zu jedem Prozesstermin Beobachter entsandt werden. Das Außenministerium hat uns außerdem mitgeteilt, dass die Fälle bei jeder Gelegenheit gegenüber der türkischen Seite angesprochen werden. Ich meine aber, dass die deutsche Regierung mehr Druck auf die türkische ausüben könnte.