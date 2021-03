Mehr als 300.000 Coronatote in Brasilien

Rio de Janeiro. Brasilien hat die Marke von 300.000 registrierten Coronatoten überschritten. 300.685 Menschen seien seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. Angesichts weiter steigender Infektionszahlen sind in den meisten Bundesstaaten die Intensivstationen an der Belastungsgrenze. Am Dienstag kam es in zahlreichen Städten des Landes zu Protesten gegen die Coronapolitik des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro. (dpa/jW)