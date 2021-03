Heulende Wölfe

imago images / Christian Spicker »Faschisten dürfen keine Partner der Bundesregierung sein«: Linke-Abgeordnete Ulla Jelpke

Der Führer der »Grauen Wölfe« in der Türkei, Devlet Bahceli, tobt gegen die deutsche Linkspartei. Der langjährige Vorsitzende der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) ließ am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter, auf dem er 5,4 Millionen Follower hat, gleich 13 Tweets gegen die Partei los.

Die Wut des Faschistenchefs erregt hatte eine Kleine Anfrage von Ulla Jelpke, der innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, über den Einfluss der MHP auf die türkische Regierungspolitik. Denn seit fünf Jahren befindet sich die MHP, ohne eigene Minister zu stellen, in einem strategischen Bündnis namens Volksallianz mit der islamistischen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Bundesregierung gab zur Antwort, dass »politische Forderungen der MHP von türkischen Regierungsmitgliedern aufgegriffen werden und regelmäßig Eingang in Gesetze finden«. Zudem sei »der Anteil von Personen aus dem Umfeld der MHP im Staatsapparat in den letzten Jahren merklich angestiegen«.

Ohne Jelpkes Namen direkt zu nennen, sprach Bahceli in seinem Tweet von einer »Feindin der Türkei«, die im Namen der Linkspartei die Anfrage gestellt habe. Staatliche Medien wie die Nachrichtenagentur Anadolu und der Sender TRT berichteten umgehend über Bahcelis Äußerungen, weitere Nachrichtenseiten übernahmen diese Meldung und führten nun Jelpke namentlich an.

Von Bahceli, der über beste Kontakte zur türkischen Mafia verfügt, als »Feind der Türkei« tituliert zu werden, ist zumindest in der Türkei nicht ungefährlich. So wurden in den letzten Monaten MHP-kritische Journalisten sowie frühere MHP-Politiker, die sich deren zum Oppositionslager zählender Abspaltung Gute Partei (IYI) angeschlossen hatten, von Rollkommandos krankenhausreif geprügelt.

»Der Mund, der die MHP Faschisten nennt, ist ein schmutziger Mund«, nimmt Bahceli der Linken-Abgeordneten insbesondere diese Bezeichnung für seine in den vergangenen Jahrzehnten für unzählige Morde an Linken, Gewerkschaftern, Kurden und Aleviten verantwortliche Bewegung übel. Bahceli sieht eine Verschwörung von »zweifelhaften Kreisen«, die »dunkle Diskurse« gegen seine Partei in den Umlauf bringen würde. In diesem Zusammenhang unterstellt er der Linkspartei, gleichzeitig mit »Kandil« und »Pennsylvania« zu kooperieren – in den Kandil-Bergen im iranisch-irakischen Grenzgebiet befindet sich das Hauptquartier der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), während im US-Bundesstaat Pennsylvania der von der türkischen Regierung mittlerweile als Staatsfeind Nummer 1 gehandelte Prediger Fethullah Gülen im Exil lebt.

Zwar macht sich die Linksfraktion seit langem für die Rechte der Kurden stark und fordert eine Aufhebung des PKK-Verbots in der BRD. Doch eine Nähe der Linken zur strikt antikommunistisch orientierten Gülen-Sekte, die hinter dem gescheiterten Putschversuch von Juli 2016 in der Türkei steckt, lässt sich nur mit erheblichem Verschwörungswahn konstruieren. Vielmehr hatte Jelpke mehrfach Anfragen zur Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der Gülen-Bewegung gestellt und deren undemokratisches und geheimbündlerisches Agieren verurteilt.

»Getroffene Wölfe heulen«, kommentierte Jelpke die Ausfälle des MHP-Vorsitzenden. Der Bundesregierung müsse bewusst sein, dass bei Gesprächen mit der türkischen Regierung die »Grauen Wölfe« als unsichtbarer Partner mit am Tisch sitzen. »Umso schändlicher erscheint das ebenso peinliche wie willfährige Herumdrucksen von Außenminister Heiko Maas gegenüber Ankara. Faschisten dürfen keine Partner der Bundesregierung sein«, so die Abgeordnete.