Antifaschismus ist gemeinnützig

Christian Ditsch VVN-BdA-Fahne auf einer antifaschistischen Demonstration in Berlin (13.4.2012)

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) ist – zumindest eingeschränkt – wieder gemeinnützig. In einer Mitteilung von Mittwoch abend erklärte der Verein, das Finanzamt für Körperschaften I in Berlin habe der VVN-BdA die Gemeinnützigkeit für das Jahr 2019 zuerkannt. Die Gemeinnützigkeit könne gewährt werden, da die Bundesvereinigung im Jahr 2019 im Verfassungsschutzbericht nicht mehr als »extremistische Organisation« eingestuft werde. Der Anerkennung der Gemeinnützigkeit stehe der Paragraph 51 der Abgabenordnung nun nicht mehr im Weg.

Dieser Paragraph enthält den Zusatz, dass eine Organisation nicht gemeinnützig sein könne, die in einem Verfassungsschutzbericht eines Landes oder des Bundes als »extremistisch« eingestuft wird. Die Entscheidung des Finanzamts wurde von der Allianz »Rechtssicherheit für politische Willensbildung« daher am Donnerstag in einer Mitteilung zwar begrüßt, jedoch gleichwohl als unzureichend bezeichnet: Der Bescheid löse nicht das Problem, dass die Gemeinnützigkeit eines Vereins von politischer Bewertung abhängig sei. Es sei klar, dass Feinde von Demokratie und Menschenrechten nicht gemeinnützig agieren. Im Paragraph 51 würde die Beweislast umgedreht: Vereine müssten demnach ihre Verfassungstreue unter Beweis stellen, was jedoch bei der intransparenten Bewertung eines Vereins durch den Verfassungsschutz unmöglich werde. Der rückwirkenden Anerkennung der Gemeinnützigkeit hafte ein fahler Beigeschmack an: Die weitere Arbeit des Vereins hänge auch zukünftig von der Bewertung des Verfassungsschutzes ab.

Der Pressesprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, Jan Schalauske, bezeichnete es am Donnerstag als einen Skandal, »dass in Zeiten von rechter Hetze und rechtem Terror ausgerechnet der Organisation der Überlebenden der Konzentrationslager vor zwei Jahren überhaupt die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde«. Dass sich Vereine wie die VVN-BdA und die ebenfalls um die Gemeinnützigkeit gebrachte Organisation ATTAC gegen politische Angriffe zur Wehr setzen müssten, die mit Hilfe des Steuerrechts geführt würden, sei »alarmierend«. Zur Sache äußerte sich auch Linke-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. »Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, die sich den Rechten entgegenstellt«, hieß es in einer Mitteilung von Donnerstag.

VVN-BdA-Pressereferentin Hannah Geiger erklärte auf jW-Anfrage, man sei grundsätzlich der Meinung, »dass es mit der Demokratie eigentlich nicht vereinbar ist, dass ein Geheimdienst über die zulässige Bandbreite gesellschaftlicher Debatten entscheidet. Und genau das tun die Ämter für Verfassungsschutz, indem sie in ihren Berichten Akteure als ›Verfassungsfeinde‹ stigmatisieren.«

Der Bundesvereinigung der VVN-BdA war 2019 durch die zuständige Finanzverwaltung die Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Dies bedeutet für die VVN nach wie vor, dass sie eine große fünfstellige Summe an Steuern für die Jahre ab 2016 nachzahlen muss. Die Zahlung konnte zunächst durch Einspruch ausgesetzt werden. Die durch die Aberkennung drohenden höheren steuerlichen Belastungen und das Einspruchsverfahren stellten jedoch bis jetzt ein großes Hemmnis für die Tätigkeiten der Vereinigung dar.

Die VVN-BdA wurde im bayerischen Verfassungsschutzbericht als »bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus« diffamiert, was vom Finanzamt Berlin zur Begründung des Entzugs der Gemeinnützigkeit der Bundesvereinigung herangezogen wurde. Die Landesvereinigungen von Nordrhein-Westfalen (NRW), Rheinland-Pfalz und Bayern waren neben vier Kreisvereinigungen in NRW ebenfalls vom Entzug der Gemeinnützigkeit betroffen. Wie die VVN-BdA Anfang März auf ihrer Internetseite mitteilte, ist im Falle der Landesvereinigung Bayern nach wie vor eine Klage beim bayerischen Finanzhof anhängig.

Die Wiederanerkennung der Gemeinnützigkeit könne als »erstes, positives Signal (…) für uns und antifaschistische Arbeit in diesem Land« gesehen werden, sagte Geiger. Weiterhin sei die VVN-BdA jedoch der Willkür des Verfassungsschutzes ausgesetzt. Um grundsätzliche Änderungen zu erreichen, müsse die Abgabenordnung geändert und der Paragraph 51, Absatz 3, Satz 2 gestrichen werden: »Es kann ja nicht sein, dass unsere Arbeit und unser gesellschaftliches Ansehen von politischen Bewertungen eines Geheimdienstes abhängig ist.«