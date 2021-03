»Die Vergabe der Mittel läuft intransparent«

imago images/Zink Anzeige für Antirassismuswochen in der 2. Fußballbundesliga (Fürth, 21.3.2021)

Bis Sonntag dauern die Internationalen Wochen gegen Rassismus der Vereinten Nationen unter dem Motto »Solidarität. Grenzenlos« an – auch in Leipzig. Sind die darunter firmierenden Veranstaltungen glaubwürdig, da sie ja staatlich organisiert sind?

Das Programm der Antirassismuswochen läuft ehrenamtlich, was wir kritisieren. Debatten, Filme und Workshops in dem Programm, die aufgrund von Corona hauptsächlich digital laufen, kommen aus der Zivilgesellschaft. Bildungspolitische Vereine, etwa auch der Landesfilmdienst, nehmen die Gelegenheit wahr, für Toleranz und Weltoffenheit zu werben. Ebenso wirkt der Verein »Frauenkultur Leipzig« mit, der Kunst-, Kultur- und Bildungsangebote von Frauen für Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche bietet, um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen. Filme zeigen Szenen aus fremden Kulturen, in Vorträgen geht es um Diversität, in Musikworkshops um die Frage: Was ist der politische Ausdruck in der Jugendkultur, zum Beispiel beim Rap? Populärer werden Themen wie Gender, um eine sexismuskritische Einstellung gegenüber den Geschlechtern zu fördern, oder auch Rassismus bei der Polizei, etwa um Racial Profiling zu erörtern.

Aber richtet sich das Programm an die richtige Zielgruppe, um die Gesellschaft gegen Rassismus resistent zu machen?

Früher waren solche Veranstaltungen für eine Klientel bestimmt, die sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt hatte. Heute kommen nicht nur links positionierte Menschen zu den bildungspolitischen Veranstaltungen. Demokratieskeptiker, selbst dem rechten politischen Spektrum Angehörige, fühlen sich angesprochen – nicht nur, um zu stören. Auch bei unseren Angeboten für gelebte Zivilcourage und Demokratie vom Erich-Zeigner-Haus macht die »bürgerliche Mitte« selbstbewusst mit. Insbesondere wenn bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus darüber debattiert wird, wo Alltagsrassismus beginnt.

Das Landesprogramm »Weltoffenes Sachsen« vergibt 2021 Förderungsgelder. Hängt bildungspolitisches Arbeiten wesentlich von der Finanzierung ab?

Allerdings. Für die politische Entwicklung im Land hat es gravierende Folgen, wenn Fördermittel nicht fließen. Das Gleichgewicht der Demokratie gerät ins Wanken. Wer in Sachsen Geld erhält, war bislang nicht zu erfahren. Ablehnungsbescheide sind raus, Zuwendungsbescheide werden erst im Mai eintrudeln. Der Verein »Bon Courage«, der im ländlichen Raum Projekte der interkulturellen und Demokratiebildung anbietet, wo Rechte oft besonders aktiv sind, wird kein Geld erhalten. Weder für die Büromiete, noch für Personal oder Honorarkräfte. Dem Erich-Zeigner-Haus wurde Geld für Projekte abgelehnt, die von der Regelförderung nicht abgedeckt sind. Der Fußballklub Lok Leipzig wollte mit uns zusammen eine Bildungswoche durchführen, um die Jugendmannschaft politisch zu bilden, die bekanntermaßen Probleme mit rechten Strukturen hat. Obgleich der Antisemitismusbeauftragte mit im Boot war: abgelehnt! Die Vergabe der Mittel läuft intransparent. Für das Programm »Integrative Maßnahmen« des sächsischen Sozialministeriums steht für 2021 nur etwa die Hälfte der vorherigen Mittel zur Verfügung. Wir kritisieren, dass in Leipzig und in ganz Sachsen 85 Prozent der Finanzierung von Gedenkkultur an die »friedliche Revolution 1989« geht, nur 15 Prozent werden für das Gedenken an die Nazivergangenheit ausgegeben. Diese Ungleichverteilung der Fördermittel ist angesichts der politischen Entwicklung einer erstarkenden Rechten im Land nicht mehr zeitgemäß.

Zum Auftakt des ersten EU-Gipfels gegen Rassismus beklagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am vergangenen Freitag, dass Rassismus in Europa »auf der Straße, an unseren Arbeitsplätzen und sogar in unseren Institutionen« stattfinde. Stimmt Sie deren Einsicht optimistisch?

Lange wurde verkannt, dass zunehmender Rassismus die Demokratie gefährdet. Immerhin ist das Thema jetzt auf die politische Agenda gerückt. Aus den Einsichten müssten praktische Handlungen folgen. Insgesamt ist es eine Herausforderung, die gesellschaftliche Förderpraxis endlich den gegebenen politischen Rahmenbedingungen anzupassen.