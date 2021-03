Ein wichtiger Halbsatz

Andreas Arnold/dpa Interessanter Nebensatz: DFB-Manager Oliver Bierhoff

Am heutigen Donnerstag beginnt für die Fußballnationalmannschaft mit dem Spiel gegen Island die WM-Qualifikation. Sportpolitisch interessanter als das Match ist ein Nebensatz, mit dem DFB-Manager Oliver Bierhoff zu Wochenbeginn auf einer Pressekonferenz das Verhältnis der UEFA zur Pandemie einordnete. Er erwarte, dass sich der europäische Fußballverband bei der EM in diesem Sommer an die jeweils gültigen Coronaverordnungen halten werde, so der DFB-Direktor.

Was nach einer typischen Nullaussage klingt, zielt aufs Wesentliche, das über Toren und Tabellen gern vergessen wird. Bierhoff hob auf eine Forderung des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin an die Spielorte in den insgesamt zwölf EM-Gastgeberländern ab. Gekickt werden dürfe nur dort, wo Zuschauer in die Stadien dürften, hatte der UEFA-Boss Mitte März München und die anderen EM-Orte wissen lassen – was in der Pandemie einer Anstiftung zum Rechtsbruch gleichkommt. Eine Ankündigung, die in Zeiten wie diesen so unsensibel wie maßlos ist und auch jedwedes Verständnis für den Zweck der Coronamaßnahmen vermissen lässt.

Die Frage ist nicht, ob die UEFA nach ihrem Selbstverständnis Standorte ausschließen darf, die keine Garantie für Zuschauer in ihren EM-Stadien abgeben. Die viel naheliegendere und zeitgemäße Frage lautet, ob Funktionäre und Sportorganisationen, die verlangen, gegen geltendes Recht zu verstoßen oder es zu ändern, mit sportlichen Veranstaltungen inmitten einer Pandemie nicht vollends fehl am Platze sind. (am)