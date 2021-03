»Werner Schuster kannte so was noch nicht«

Christian Walgram/imago images/GEPA pictures Mit dem richtigen Kniewinkel: Karl Geiger in Oberstdorf (6.3.2021)

Am Wochenende beenden die Skispringer im slowenischen Planica ihre vorolympische Saison. Kaum jemand weiß, wie sie vom Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, IAT, in Leipzig unterstützt werden. Wie greifen Sie Karl Geiger und den anderen unter die Arme?

Unsere wissenschaftliche Hilfe gilt nicht nur den Topspringern, sondern insgesamt etwa 50 Kaderathleten von den besten Frauen und Männern bis hin zu den Perspektiv- und Nachwuchskadern. Unser besonderes Augenmerk liegt auf der Diagnostik der Sprungleistung an der Schanze, wobei wir wissenschaftlich fundiertes Datenmaterial vorrangig für die Trainer liefern, die es in ihrer täglichen Arbeit mit den Aktiven einsetzen können. Das gilt in ähnlicher Weise übrigens für alle Kooperationen des IAT mit den Verbänden in den olympischen Sportarten.

Wie geht das an der Schanze praktisch vonstatten?

Wir sezieren jede Phase des Sprungs, die Haltung in der Anlaufspur, die Bewegung und die Kraft-Zeit-Verläufe beim Absprung, jede Phase des Fluges und natürlich die Landung. Wir liefern objektives und unbestechliches Analysematerial als Ergänzung zu den eher subjektiven Eindrücken von einem Sprung, den sich – bei den Fernsehübertragungen gut sichtbar – die Trainer bei Wettkämpfen mit Hilfe ihrer eigenen Videokameras im Schwenk verschaffen. Unsere hauptsächliche Arbeit leisten wir regelmäßig von Juni, Juli bis etwa Oktober in vielen Trainingslagern an verschiedenen Schanzen, also in der unmittelbaren Saisonvorbereitung. Bei Wettkämpfen sind wir eher punktuell dabei, stets in Absprache mit den Bundestrainern und je nach Bedarf. Pro Jahr kommen für jeden der drei Kollegen aus meinem IAT-Bereich locker zwischen 80 und 100 Reisetage zusammen.

Was bedeutet das an technischem Aufwand?

Früher wurden die Gerätschaften für spezielle Messungen in Rucksäcken verstaut, die von den Sportlern beim Sprung mitgenommen wurden. So etwas würde man heutzutage keinem Athleten mehr zumuten, die Technik ist viel ausgereifter geworden. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren die Schanze in Klingenthal sowie die Normal- und Großschanze in Oberstdorf sukzessive mit Kraftsensoren ausgerüstet – oder genauer: die letzten 14 Meter der Anlaufspur bis zur Kante des Schanzentischs. Die insgesamt 80 Messelemente sind unter der Spur fest verbaut.

Zu welchem Zweck?

Auf diese Weise können wir die Absprungbewegung detailliert analysieren – die letzten Meter vor dem Absprung, die Kraftentwicklung direkt in den 0,3 Sekunden des Absprungs. Die biomechanischen Daten zeigen präzise, mit wieviel Kraft abgesprungen wurde, wie sich das linke und das rechte Bein verhält, wie genau der Absprung war. Zusätzlich sind mehrere Videokameras fest installiert, um die Bewegung zu analysieren – wie stark der Rumpf eingesetzt wird, welche Haltung der Kopf und die Arme haben, mit welchem Kniewinkel abgesprungen wird. Durch die synchrone Kopplung von Video und Kraftmessung haben wir eine komplexe Absprunganalyse, die wir für die Trainer und die Athleten visualisieren.

Und was den Weiterflug und die Landung betrifft …

… haben wir an den Schanzen in Oberstdorf inzwischen insgesamt 21 Kameras fest installiert. Sie stehen ganzjährig zur Verfügung. Das spart Zeit und Kosten, weil die Kameras nicht erst montiert und wieder abgebaut werden müssen. So konnten wir kürzlich bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf auch eine umfangreiche Analyse des Fluges – hier interessieren uns die Anstellwinkel von Körper und Ski zur Flugbahn – ohne zusätzlichen Aufwand durchführen. Auch an anderen Schanzen können wir mit mobilen Kameras Aufnahmen machen. Allerdings müssen entsprechende Montagepunkte wie Masten oder Bäume vorhanden sein, da die Kameras in Flugbahnhöhe angebracht werden müssen. So können wir an verschiedenen Schanzen die Trainingslehrgänge effizient unterstützen, wo die Sportler manchmal in wenigen Tagen 20 bis 30 Sprünge absolvieren.

Der aktuelle Bundestrainer der Männer heißt Stefan Horngacher und ist wie sein Vorgänger Werner Schuster Österreicher. Haben Sie Angst, dass allzu viel Know-how ins Nachbarland abfließen könnte?

Als Institut sind wir Partner des Deutschen Skiverbandes. Der Verband wählt sein Personal aus, wir haben darauf keinen Einfluss. In der Zusammenarbeit mit Werner Schuster war anfangs schon zu bemerken, dass er ein Instrument, wie wir es zur Verfügung haben, so nicht kannte. Er hat diese Möglichkeiten schnell angenommen und für sich nutzbar gemacht. Es ist ja immer das gemeinsame Ziel, Weltspitze zu sein – und vor allem diese Position gegenüber der internationalen Konkurrenz zu behaupten.

Welche Innovationen gibt es mit Blick auf die nächsten Winterspiele 2022 in Beijing?

Eigentlich möchte ich nicht zuviel verraten. aber dank moderner Sensorentechnik können wir mit sogenannten Durchmesssohlen jetzt die Belastungsverteilung direkt im Schuh analysieren. Somit können wir noch detaillierter die Anfahrts- und Absprungphase aufhellen.

Sind Sie selbst schon mal von einer Schanze gesprungen?

Ja, als Schüler und Jugendlicher bin ich selbst gesprungen – auf den Schanzen in Oberhof mit Weiten in den 60ern. Dass ich mich später beruflich mit dieser Sportart befasse, hat sich schon während des Studiums in Leipzig ergeben. Wahrscheinlich ist man deshalb noch emotionaler mit dieser ganz besonders anspruchsvollen Sportart verbunden. Bei Wettkämpfen bin ich immer wieder gespannt und freue mich, wenn unsere Athleten erfolgreich sind und wir mit unserer Arbeit einen Teil dazu beitragen konnten.