Großbritannien: Neue Proteste

Bristol. Bei neuen Protesten in der englischen Stadt Bristol gegen ein geplantes Polizeigesetz sind in der Nacht zum Mittwoch 14 Menschen festgenommen worden. Rund 200 Personen hatten sich in der Stadt versammelt, wie die zuständige Polizei mitteilte. Einsatzkräfte lösten die Demonstration in einem mehrstündigen Einsatz auf. Die Festnahmen seien unter anderem wegen Verstößen gegen die Coronaregeln, wegen Blockierens einer Straße und in einem Fall wegen Teilnahme an gewaltsamen Ausschreitungen am Wochenende erfolgt, hieß es in der Polizeimitteilung. (dpa/jW)