Die Rückkehr des Albin Kurti

Laura Hasani/REUTERS Wieder am alten Platz: Der alte und neue Regierungschef, Albin Kurti, im Parlament in Pristina (22.3.2021)

Fast ein Jahr ist es her, dass Albin Kurti im Kosovo durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht wurde. Doch nun ist er zurück. Am Montag abend ließ sich der Chef der nationalistischen Partei Vetevendosje (VV, Selbstbestimmung) im Parlament von Pristina zum neuen Premierminister wählen. 67 Abgeordnete stimmten für, 30 gegen ihn. VV hatte die Parlamentswahlen am 14. Februar deutlich gewonnen: 50 Prozent der Stimmen entfielen auf die Chauvinisten, die sich 58 der 120 Sitze im Parlament sicherten. Die neue Regierungskoalition hat Kurti mit Vertretern der nationalen Minderheiten gebildet – außer der serbischen.

In seiner ersten Rede als Premier umriss Kurti das von ihm verfolgte Programm. Dabei stellte er den Kampf gegen die Coronapandemie in den Vordergrund. Außerdem wolle er für Arbeitsplätze und Gerechtigkeit sorgen. Letzteres meint vor allem den Kampf gegen die allgegenwärtige Korruption – der Wahlkampfschlager von Vetevendosje, denn ein großer Teil der Bevölkerung hat genug von den Eliten, die sich am Staatsbudget bereichern, während die Bürger in Armut leben. Gleichzeitig inszeniert sich Kurti als kompromissloser Idealist, der wegen seiner Unnachgiebigkeit von den alten Seilschaften angegriffen werde. Das weckt wiederum bei seinen Wählern die Hoffnung auf einen politischen Neuanfang.

Kurti gehört jedoch lediglich zum jüngeren Jahrgang des gleichen altbekannten Weins. Als Student war er in der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) aktiv. Diese vom Westen im Kampf gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawien hochgepäppelte Separatistenmiliz wechselte nach dem NATO-Angriffskrieg 1999 das Geschäftsmodell – aktenkundige Kriegsverbrecher wurden zu Staatsmännern, die serbische Provinz entwickelte sich unter den Augen der EU und der schützenden Hand der USA zum Eldorado der organisierten Kriminalität.

Die nächste Herausforderung für Kurti steht in den kommenden Wochen an, wenn die ehemalige Parlamentsvorsitzende Vjosa Osmani zur Präsidentin des Kosovo gewählt werden soll. Gelingt dies, hätte Vetevendosje weitreichende Kontrolle über die staatlichen Institutionen. Doch für die Einsetzung Osmanis müssen zwei Drittel der Abgeordneten anwesend sein. Zwei Oppositionsparteien kündigten bereits an, nicht zur Abstimmung erscheinen zu wollen.

Abzuwarten bleibt, wie sich die USA zu Kurti verhalten werden; ein erster Test wird dafür die Wahl Osmanis sein. Der neue Premier gehört in der Auseinandersetzung zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten um den Balkan zu den Gewährsleuten Brüssels. Dies war schließlich verfestigt worden, als die USA im vergangenen Jahr das Misstrauensvotum gegen den VV-Chef auf den Weg brachten, weil dieser nicht nach Washingtons Pfeife tanzte.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sandte unterdessen am Dienstag Glückwünsche: »Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Dialog zwischen Belgrad und Pristina zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dies ist entscheidend für den europäischen Weg. EU unterstützt Reformagenda voll und ganz«, ließ der Spanier über Twitter wissen. An seiner Position zu den überfälligen Verhandlungen mit Serbien ließ Kurti dagegen keinen Zweifel: »Es kann und wird keine weiteren Kompromisse geben. Das können wir allen laut und deutlich sagen«, hatte er bereits am Montag in Pristina nach seiner Wahl erklärt.

Am Dienstag legte er bei einer im Fernsehen übertragenen Diskussionsrunde der vom US-Milliardär George Soros finanzierten Kosovo Foundation for Open Society nach: Unter ihm werde es keine Vereinigung der serbischen Gemeinden geben, unterstrich Kurti. Dieser geplante lokale Zusammenschluss war im von Belgrad und Pristina 2013 unterzeichneten Brüsseler Übereinkommen ausgehandelt worden und dient als Grundlage der von der EU diktierten Gespräche zwischen Serbien und seiner abtrünnigen Provinz. Der VV-Chef folgt allerdings derselben Strategie wie in seiner letzten Amtszeit: Maximalforderungen aufstellen, um so Lösungen zu verhindern.