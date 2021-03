Protest gegen Räumung

Po-Ming Cheung

Am Dienstag abend haben etwa tausend Menschen gegen die bevorstehende Räumung der Kiezkneipe »Meuterei« in Berlin-Kreuzberg demonstriert. Sie wurden von einem Großaufgebot der Polizei begleitet. Im Anschluss kam es zu gewaltsamen Übergriffen durch Polizeibeamte: Videos auf Twitter zeigen, wie Beamte Demonstrierende und Journalisten attackierten. Die »Meuterei« soll am Donnerstag morgen geräumt werden, dezentrale Proteste sind angekündigt. Das Gebiet um die Kneipe wurde Mittwoch nachmittag bereits weitläufig von der Polizei abgeriegelt. (jW)