Mehr Einsätze des KSK angedroht

Stefan Sauer/dpa Womöglich hofft man, dass die Skandale im »Nebel des Krieges« untergehen (Symbolbild, 23.8.2016)

Dem Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr soll noch vor Beginn der zweiten Jahreshälfte wieder eine »stärkere operative Rolle« übertragen werden. Das erklärte der Generalinspekteur der deutschen Streitkräfte, Eberhard Zorn, am Mittwoch in Berlin, wie das ARD-Portal tagesschau.de berichtete. Die KSK-Soldaten sollen demnach stufenweise wieder in Einsätze geschickt werden.

Bei der von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) angekündigten »Reform« des KSK sehe Zorn Fortschritte. Über rechte Umtriebe in der Spezialeinheit hatte der Generalinspekteur am Dienstag in einem Zwischenbericht an den Verteidigungsausschuss des Bundestags informiert. Demnach sind seit 2017 rund 50 KSK-Soldaten ins Visier des Militärgeheimdienstes MAD geraten. Fünf seien aus der Bundeswehr entlassen worden. Weitere 16 hätten das KSK verlassen oder seien versetzt worden.

Dass die Einheit vor Abschluss der Überprüfung neonazistischer Vorfälle bereits wieder verstärkt in Einsätze entsendet werden soll, kritisierte Christine Buchholz (Die Linke), Mitglied des Verteidigungsausschusses, als »grob fahrlässig«. Zorns Bewertung ergriffener Maßnahmen als »Neuaufstellung« folge Die Linke nicht. »Zu viele Fragen sind noch offen«, sagte Buchholz in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Laut Zwischenbericht habe man ein »rechtsextremistisches Netzwerk«, das »ziel- und zweckgerichtet an dem Beseitigen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung« arbeite, jedoch nicht erkannt. Es sei dagegen ein »Geflecht von Kontakten und Kennverhältnissen« unterschiedlicher Art und Intensität zwischen »einzelnen im Fokus stehenden Personen, welche(s) durch eine übereinstimmende Geisteshaltung getragen zu sein scheint«, entdeckt worden. Dass man in bezug auf den Schießausbilder des KSK Philipp S., in dessen Garten ein Waffenlager gefunden wurde, keine rechten Netzwerke sehen wolle, passe Buchholz zufolge nicht zu den Fakten, die das Ministerium selbst zusammengetragen habe. Ihre Partei fordere, das KSK nicht wieder in Einsätze zu schicken, sondern ganz aufzulösen. (dpa/jW)