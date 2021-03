Berliner Chaostage

imago images/Stefan Zeitz Angela Merkel (CDU) ging mit den Bund-Länder-Beschlüssen vom Dienstag baden (vor dem Kanzleramt in Berlin)

Während die Zahl der Verstorbenen an oder mit Corona in der BRD am Mittwoch die 75.000er-Marke überschritt, erreichte das Chaos im Krisenmanagement einen neuen Höhepunkt: Noch bevor irgend jemand verstehen konnte, was es mit der am Dienstag verkündeten »Osterruhe« auf sich hat, wurde selbige von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wieder einkassiert. Zu viele Folgeprobleme wären entstanden, da es für »Ruhetage« keine arbeitsrechtliche Grundlage gibt. Zusätzliche Feiertage und Lohnfortzahlung zugunsten der Beschäftigten hingegen wären der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) wohl zu weit gegangen.

Dass nun zusätzlich zur bestehenden Ansteckungsgefahr Verunsicherung ausgelöst wurde, bedauerte Merkel am Mittwoch »zutiefst« und bat »alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung«. Während die Kanzlerin die volle Verantwortung übernahm, sprangen ihr zahlreiche Ministerpräsidenten zur Seite. »Das müssen wir alle auf uns nehmen«, sagte etwa NRW-Landeschef Armin Laschet (CDU). Sein bayerischer Amtskollege Markus Söder (CSU) betonte, er habe »Respekt vor der Erklärung der Kanzlerin«.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) wiederum forderte der Infektionsdynamik zum Trotz, die MPK müsse künftig wieder persönlich im Kanzleramt stattfinden, »so dass wir hinter verschlossenen Türen miteinander sind«. Die Videokonferenzen überfordern ihn offenkundig. Im »ZDF-Morgenmagazin« erläuterte er, er habe am Montag »sechs Stunden auf einen Bildschirm geschaut« und sich gefragt, »was hier eigentlich passiert«.

Im Bundestag, wo Merkel am Mittwoch zu einer Regierungsbefragung antreten musste, forderten Die Linke und FDP sie auf, die Vertrauensfrage zu stellen. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach von einer »veritablen Vertrauenskrise gegenüber der politischen Führung des Landes«. FDP-Chef Christian Lindner stellte heraus, Merkel könne »sich der geschlossenen Unterstützung ihrer Koalition nicht mehr sicher sein«.

Der Handelsverband HDE hingegen bezeichnete die Rücknahme der Osterruhe als »Signal der Vernunft«. Sprich: als Signal, dass die Kapitalseite von den Krisenmanagern weiterhin mit Samthandschuhen angefasst wird – Großraumbüros dürfen offen bleiben, obwohl mehrere Untersuchungen gezeigt haben, dass dort das Infektionsrisiko deutlich höher ist als etwa in Schulen oder Kinos. Billigairlines dürfen Touristen über Ostern nach Mallorca fliegen – eine fragwürdige Alternative, wenn die Inlandsreise ins Häuschen auf dem Land an bestehenden Lockdownregeln scheitert. Und die Pharmakonzerne müssen ihre Lizenzen für Vakzine auch künftig nicht teilen, egal wie sehr das die Impfkampagne ausbremst und wie viele Menschenleben es kostet. Auch soll die Wirtschaft bis auf weiteres nicht verpflichtet werden, den Beschäftigten Testangebote zu machen. Es gebe ja eine »Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände«, heißt es im Beschluss der MPK vom Montag.

Die konsequente Ausrichtung der Krisenpolitik an Kapitalinteressen schlägt sich mittlerweile auch in der Einkommensverteilung nieder. Im vergangenen Jahr sind die Löhne erstmals seit einer Erhebung 2007 gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Der nominelle Rückgang lag demnach bei 0,7, der reale aufgrund steigender Preise bei 1,1 Prozent. Besonders stark war der Rückgang in den niedrigeren Einkommensgruppen: Angelernte Arbeitskräfte mussten etwa einen nominellen Rückgang um 2,5 Prozent verkraften, während Angestellte in leitender Stellung sich sogar über ein kleines Lohnplus von 0,2 Prozent freuen durften.