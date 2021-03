»Friedliche Gemeinsamkeit – (k)eine Utopie?« Diskussion. Das kontroverse Buch von Omri Boehm »Israel – eine Utopie« wird mit Daniel Alexander Schacht (u. a.) besprochen. Donnerstag, 25.3., 19 Uhr, Onlineveranstaltung über Zoom, Anmeldung: www.palaestina­-initiative.de. Veranstalter: Palästina-Initiative

»Deutsche Reparationsschuld – 80 Jahre nach dem Überfall der Wehrmacht auf Griechenland«. Diskussion mit Karl Heinz Roth, Hilde Schramm und Manuel Sarrazin. Donnerstag, 25.3., 18.30 Uhr, Onlineveranstaltung über Zoom. Anmeldung: www.facebook.com/respektfuergriechenland. Veranstalter: Respekt für Griechenland e. V.

»Gerechtigkeit für den Prüner Schlag! Klima retten statt Höffner-Betten!« Kundgebung. Protest gegen die Höffner-Baustelle am Westring. Die wenigen Naturflächen in Kiel vor der Profitgier retten! Sofortiger Baustopp und vollständige Wiederherstellung! Samstag, 27.3., 12 Uhr, Kiel, am Bauzaun der Höffner-Baustelle am Westring, Veranstalter: Projekt Prüner Park

»Angela Davis – Ein Leben für die Freiheit«. Filmischer Vortrag und Diskussion. Gefängnis als strukturelles Mittel der Unterdrückung und moderne Sklaverei. Donnerstag, 25.3., 18.30 Uhr, Onlineveranstaltung über Zoom, Anmeldung: www.frankfurter-info.org/termine/online-angela-davis-ein-leben-fuer-die-freiheit. Veranstalter: Dritte-Welt-Haus Frankfurt

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.