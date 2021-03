Koloniale Zeiten

Das Berliner Humboldt-Forum will seine Planungen für die Präsentation der Benin-Bronzen weiter überarbeiten. Die Präsentation befinde sich in der Abstimmung, hieß es am Dienstag. Sicher sei, dass historisches Unrecht thematisiert werde. Es seien bisher keine Rückgaben beschlossen worden, betonte ein Sprecher. Darüber müsse der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz entscheiden. Das Ethnologische Museum der Stiftung verfügt über rund 530 historische Objekte aus dem Königreich Benin, darunter etwa 440 Bronzen, die weitgehend als Objekte aus Unrechtskontexten kolonialer Zeiten gelten. Die Präsentation der Bronzen im Humboldt-Forum steht im Zentrum der Diskussion um die Folgen des Kolonialismus und mögliche Restitutionen. (dpa/jW)