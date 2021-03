Protest gegen Krieg auf Straße tragen!

Markus Scholz/dpa Ostermarsch in Hamburg unter der Parole »Abrüsten statt aufrüsten« (22.4.2019)

Zum Versammlungsverbot während der Osterfeiertage erklärte Patrik Köbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), am Dienstag:

Der Verdacht, dass sich das Versammlungsverbot an Ostern vor allem gegen die geplanten Ostermärsche der Friedensbewegung richtet, liegt nahe. Versammlungen unter freiem Himmel – mit Abstand und Maske – sind aber gerade keine Hotspots, wenn nicht, wie bei der LL-Demonstration in Berlin, Polizeieinsätze den Gesundheitsschutz unmöglich machen. Gleichzeitig wird im Schatten der Pandemie die Kriegspolitik fortgesetzt. Kriegsschiffe sollen vor der Küste Chinas kreuzen. Die Bundeswehr beteiligt sich wieder am »Defender«-Manöver, mit dem die Einkreisung Russlands und Chinas geprobt wird. Der Rüstungsetat steigt, neue Bomber sollen angeschafft werden, auch um die in Rheinland-Pfalz lagernden Atombomben gegen Russland zu tragen.

Die antichinesische und antirussische Propaganda ist brandgefährlich. Kurz: Die Ostermärsche werden dringend benötigt, um den Protest gegen diese Kriegspolitik auf die Straße zu tragen. Wir rufen die Mitglieder der DKP auf, sich innerhalb der Friedensbewegung dafür einzusetzen, dass Aktivitäten stattfinden. An Orten, in denen keine Aktivitäten der Friedensbewegung stattfinden, rufen wir die Mitglieder der DKP auf, mit kleinen Aktionen, unter Einhaltung des Coronaschutzes gegen Kriegspolitik und Militarisierung zu protestieren. Stoppt die »Defender«-Manöver und das Bomberprogramm. Atomwaffen raus aus Büchel, Deutschland raus aus der NATO – für Frieden mit Russland und China.

Die russische Zeitung Komsomolskaja Prawda kommentierte am Dienstag die weltweite Nachfrage nach dem Coronaimpfstoff Sputnik V:

Heute erleben wir die Geburt eines neuen russischen Symbols – nach der Kalaschnikow und dem Ballett. Mehr als 50 Länder haben bereits den Wunsch geäußert, den Impfstoff aus Russland zu bekommen. Der Auftragsbestand für Sputnik V ist nach vorläufigen konservativen Schätzungen bereits doppelt so hoch wie die jährlichen Einnahmen aus den Waffenexporten! Und das ist erst der Anfang. (…) Was wir nun erreicht haben, ist das Verdienst des sowjetischen Gesundheitssystems, das nicht völlig zunichte gemacht wurde – sowie der russischen und sowjetischen Schule der Virologie und Epidemiologie. Unsere Wissenschaft auf diesem Gebiet ist erhalten geblieben. Als eine ernsthafte Bedrohung auftauchte, hat unser System sehr effektiv zu arbeiten begonnen: Ein bestimmtes Problem musste innerhalb einer kurzen Zeit gelöst werden.